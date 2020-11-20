Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон пропустит из-за травмы сезон-2020/21.
30-летний игрок получил травму 18 ноября на тренировке. По итогам МРТ у Томпсона был диагностирован разрыв правого ахиллова сухожилия. Об этом сообщила пресс-служба команды.
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- Сезон-2019/20 баскетболист пропустил из-за разрыва крестообразных связок колена.
- Томпсон на протяжении всей карьеры представляет «Голден Стэйт», он трижды стал чемпионом НБА, пять раз принимал участие в Матче всех звезд, в составе сборной США стал олимпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира 2014 года.
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