Американский спортивный журнал Sports Illustrated в третий раз признал Леброна Джеймса спортсменом года.

Игрок «Лейкерс» – первый спортсмен, получивший эту награду в третий раз. До этого Джеймс признавался лучшим по итогам 2012 и 2016 года.

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В минувшем сезоне Леброн завоевал четвертый чемпионский перстень НБА. Ранее он выигрывал чемпионаты с «Майами» (2012, 2013) и «Кливлендом» (2016). Показатели Леброна в сезоне-19/20 составили 25,3 очка, 7,8 подбора, 10,2 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч.

Джеймс был признан лучшим игроком финальной серии с «Майами».

Журнал вручает приз лучшему спортсмену с 1954 года.

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