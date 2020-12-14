Центровой «Филадельфии» Дуайт Ховард попал в неприятный скандал – две женщины, которых он нанял в декабре 2018 года для оказания услуг по менеджменту, пожаловались на невыплату заработной платы.

Армика Наба и Камиша Шелман думали, что будут помогать Ховарду с бизнесом и административными задачами, но он возложил на них больше обязанностей. Они утверждают, что баскетболист прогнал садовника, дворецкого и горничную, которые следили за его огромным домом, и заставил их разделить обязанности уволенных.

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Одной из новых задач был уход за коллекцией экзотических змей Ховарда. Женщины рассказали, что туда входят несколько больших смей, одна из которых – боа-констриктор по имени Клеопатра – может вырасти до 7,62 метра и достичь веса более 440 килограммов.

TMZ сообщает, что в январе 2020-го Ховард без предупреждения уволил Набу и Шелман, не выплатив им положенные деньги. Девушки требуют не менее 50 тысяч долларов в качестве долгов по зарплате и возмещения ущерба.

27 августа 35-летний Ховард подписал контракт с «Лейкерс» и стал чемпионом НБА, 21 ноября перешел в «Филадельфию».

В составе сборной США игрок стал олимпийским чемпионом.

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