Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо заявил, что продлит контракт с клубом на максимальных в истории НБА условиях.

Двукратный MVP лиги заработает 228,3 миллиона долларов за 5 лет. Это самый крупный контракт в истории НБА, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.





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Контракт включает в себя пункт о досрочном расторжении в 2025 году. С учетом нового соглашения Адетокумбо гарантированно получит 256 млн долларов в течение следующих шести сезонов с «Милуоки».

26-летний Яннис был выбран «Бакс» на драфте 2013 года под 15-м номером. В семи сезонах за команду греческий форвард набирал 20,1 очка, 8,9 подбора, 4,3 передачи 1,2 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем за матч.

Яннис дважды подряд признавался MVP лиги (2019, 2020)

Он четырежды участвовал в «Матче всех звезд» (2017-2020).

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