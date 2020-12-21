Коронавирусный локдаун не очень сильно повлиял на календарь европейских футбольных лиг – турниры доиграли в сжатые сроки, провели короткое межсезонье и начали новый сезон. В заокеанских спортивных лигах поступили по-другому и оставили долгий перерыв – в итоге НБА начнется только в декабре.

Когда вернется баскет?

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Только в октябре определились чемпионы – «Лейкерс» сокрушили «Майами» в шести матчах, Леброн Джеймс стал MVP финала. Обычно в это время вовсю идет регулярный чемпионат. Изначачально месяцем старта нового сезона назывался январь, причем вторая половина, но в итоге старт сдвинули на 22 декабря – точнее, 23 декабря в европейских часовых поясах. Уже состоялись восемь предсезонных матчей.

Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Майами Хит», четвертый матч Финала НБА Фото: Getty Images

«Орландо» – «Шарлотт» – 115:123

«Вашингтон» – «Детройт» – 86:97

«Хьюстон» – «Сан-Антонио» – 128:106

«Мемфис» – «Атланта» – 128:106

«Даллас» – «Миннесота» – 127:129 OT

«Лос-Анджелес» – «Юта» – 105:125

«Сакраменто» – «Голден Стэйт» – 105:113

Предыдущий сезон доигрывали в пузыре, но в этот раз такого не будет – все по привычному сценарию. Но, конечно же, с соблюдением антиковидных мер. Баскетболистам запретили посещать бары, клубы и другие людные места. Если нарушения правил повлекут за собой заражение коронавирусом, виновных будут штрафовать или дисквалифицировать.

Два раза в неделю НБА планирует тестировать на коронавирус членов семей баскетболистов и персонал. Практически все команды будут играть без зрителей в соответствии с рекомендациями местных властей. С ограниченным числом зрителей сезон начнут «Кливленд», «Хьюстон», «Новый Орлеан», «Торонто» и «Юта».

Регулярный чемпионат пройдет в сокращенном формате – 72 матча вместо привычных 82. Регулярка завершится в мае, после чего пройдет мини-турнир за участие в плей-офф. Плей-офф пройдет с 22 мая по 22 июля и закончится перед Олимпиадой.

За кого болеть?

Если вы хардкорный болельщик НБА, скорее всего, вы уже давно выбрали себе команду, за которую переживаете в каждом сезоне. Но если национальная баскетбольная ассоциация для вас – что-то новое, придется выбирать с нуля. Проще всего, конечно, болеть за чемпионов – «Лос-Анджелес Лейкерс». Так, например, с детства делает актер Джек Николсон. Можно последовать примеру теннисиста Карена Хачанова и объявить себя болельщиком «Майами Хит». А можно послушать истории старичков и начать страдать за «Чикаго Буллс» и наследие Майкла Джордана или «Филадельфию» и наследие Алена Айверсона. Но лучше всего посмотреть максимальное количество матчей и выбрать ту команду, которая покорит ваше сердечко. Вдруг оно подскажет, что на вершину в этом сезоне снова вернутся Стеф Карри и «Голден Стейт Уорриорс».

Где смотреть?

Смотреть матчи НБА можно в видеосервисе MEGOGO – матчи будут доступны по подпискам «Максимальная» и «Премиальная». MEGOGO покажет матчи регулярного сезона и, конечно же, плей-офф.

Кстати, с 1 по 31 декабря видеосервис предоставляет поклонникам спорта возможность смотреть Eurosport без оформления подписки. Чтобы следить за лыжными гонками, биатлоном и снукером без подписок или регистрации, переходите по этой ссылке.

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