Руководство Национальной баскетбольной ассоциации объявило о том, что первый матч «Хьюстона» в регулярном чемпионате не состоится. «Рокетс» должны были сыграть с «Оклахома-Сити», но не набрали заявку из восьми здоровых баскетболистов.

Причиной отсутствия семерых игроков ротации стала коронавирусная инфекция. Инсайдер Эдриан Воджнаровски сообщил, что положительные тесты получили защитник Бен Маклемор, новичок Кеньон Мартин-младший и еще один неназванный баскетболист техасского клуба. Из-за контакта с заболевшими на самоизоляцию отправились Джон Уолл, Демаркус Казинс, Мэйсон Джонс и Джейшон Тэйт.

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Звезда «Хьюстона» Джеймс Харден отстранен от участия в матче решением НБА. Атакующего защитника заметили 21 декабря на вечеринке в ночном клубе, что считается нарушением протокола лиги по профилактике COVID-19.

Позднее Хардена оштрафовали на 50 тысяч долларов, он примет участие в следующем матче «Рокетс». Дата встречи с «Тандер» станет известна позднее.

31-летний Харден переболел коронавирусом летом. Он в каждый из трех последних дней перед встречей с «Оклахомой» сдал отрицательные тесты на COVID-19.

MVP регулярного сезона-2017/18 негласно требует обмена из «Рокетс». На Джеймса претендуют «Филадельфия», «Майами», «Торонто», «Денвер» и «Бостон».

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