Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что хотел бы взять интервью у Майкла Джордана.
«У кого я взял бы интервью? Майкл Джордан. Он не просто легенда. Думаю, что в баскетболе таких игроков никогда не было и уже никогда не будет.
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Обязательно спросил бы про его практический опыт в спорте – как он тренировался, как строил карьеру, как следил за организмом.
Потому что если посмотреть разные видео, то складывается впечатление, будто он был таким фриком, который любил играть в баскетбол, хотел всегда быть лучшим, и у него это так легко получалось», – сказал Овечкин в интервью сайту teamrussia.pro.
- Майкл Джордан завершил профессиональную карьеру в 2003-м году.
- Его Воздушество – лучший баскетболист в истории по версии ESPN.
- Новый сезон в НХЛ стартует в середине января.
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