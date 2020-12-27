«Голден Стейт» показал уникальное видео с участием своего лидера – разыгрывающего Стефена Карри.

На тренировке в Чикаго 32-летний баскетболист реализовал 105 трехочковых бросков подряд, не совершив ни одного промаха за пять минут. Мощь! «Пять и даже больше минут без промаха. Стефен. Карри», – впечатлена пресс-служба «Голден Стейт», выставившая ролик.

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  • Карри – трехкратный чемпион НБА, двукратный MVP лиги.
  • В составе сборной стал двукратным чемпионом мира.

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