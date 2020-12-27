На тренировке в Чикаго 32-летний баскетболист реализовал 105 трехочковых бросков подряд, не совершив ни одного промаха за пять минут. Мощь! «Пять и даже больше минут без промаха. Стефен. Карри», – впечатлена пресс-служба «Голден Стейт», выставившая ролик.