«Голден Стейт» показал уникальное видео с участием своего лидера – разыгрывающего Стефена Карри.
На тренировке в Чикаго 32-летний баскетболист реализовал 105 трехочковых бросков подряд, не совершив ни одного промаха за пять минут. Мощь! «Пять и даже больше минут без промаха. Стефен. Карри», – впечатлена пресс-служба «Голден Стейт», выставившая ролик.
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- Карри – трехкратный чемпион НБА, двукратный MVP лиги.
- В составе сборной стал двукратным чемпионом мира.
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