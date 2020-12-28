«Даллас» с рекордными показателями обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА.
Итоговый счет – 124:73, «Клипперс» потерпели крупнейшее поражение в собственной истории. По итогам первой половины встречи была установлена рекордная разница за все время существования НБА – 77:27, то есть 50 очков разрыва. Предыдущий рекорд (47 очков) принадлежал «Голден Стейт» и был установлен в далеком сезоне-1991/92.
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- Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который набрал 24 балла.
- Лучший игрок «Лос-Анджелеса» Леонард Кавай пропускал матч из-за травмы.
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