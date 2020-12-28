Итоговый счет – 124:73, «Клипперс» потерпели крупнейшее поражение в собственной истории. По итогам первой половины встречи была установлена рекордная разница за все время существования НБА – 77:27, то есть 50 очков разрыва. Предыдущий рекорд (47 очков) принадлежал «Голден Стейт» и был установлен в далеком сезоне-1991/92.