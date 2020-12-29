Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Бруклина» и покинул площадку на инвалидной коляске.

21-летний баскетболист пытался совершить бросок, но неудачно приземлился на ногу соперника. Моранта увезли в раздевалку на инвалидной коляске. Своевременно проведенный рентген не выявил перелома, и игрока направили на МРТ. Он все же досмотрел матч, вернувшись на скамейку запасных в специальном ботинке.