«Милуоки» со счетом 144:97 обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА. Гости побили рекорд турнира, реализовав 29 трехочковых за игру. Предыдущий рекорд принадлежал «Хьюстону», игроки которого 7 апреля 2019 года в матче против «Финикса» 27 раз попали из-за дуги.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон (25 очков), его одноклубник Бобби Портис сделал дабл-дабл (11 очков + 10 подборов). В составе «Майами» самым результативным стал Тайлер Хирро (23 очка).
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- «Милуоки» одержал вторую победу в четырех стартовых матчах нового сезона НБА.
- «Майами» потерпел второе поражение за три игры. В следующем матче 31 декабря команды снова сыграют друг с другом.
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