«Милуоки» со счетом 144:97 обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА. Гости побили рекорд турнира, реализовав 29 трехочковых за игру. Предыдущий рекорд принадлежал «Хьюстону», игроки которого 7 апреля 2019 года в матче против «Финикса» 27 раз попали из-за дуги.