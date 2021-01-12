Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорс» Стив Керр рассказал, как однажды ему довелось оштрафовать знаменитого канадского рэпера Дрейка.

Керр вспомнил об этом во время пресс-конференции перед матчем с любимой командой Дрейка, «Торонто Рэпторс». Тренер рассказал историю о том, что игроки его команды Дреймонд Грин и Стеф Карри опоздали на командный самолет «Уорриорс», потому что тусовались с Дрейком.

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«Эрик Хаузен, наш менеджер по выездам, позвонил Стефу, а тот сказал: «О, это моя вина, я с Дрейком и Дреймондом, мы все еще на арене, извините, мы опоздали», – сказал Керр журналистам.

«В то время у нас было командное правило, согласно которому вы можете брать с собой друга в самолет пару раз в год. Без моего ведома Стеф решил использовать одной из своих возможностей для Дрейка, поэтому он сел в самолет той ночью с Дреймондом и Стефом. И я оштрафовал всех троих за опоздание, а Дрейк заплатил штраф в 500 долларов. Спросите его, правдивая история», – подытожил тренер, слова которого приводит NBC Sports.

Дрейк – главный поклонник «Торонто», рэпер заявлял о планах стать владельцем клуба.

Стив Керр возглавляет «Голден Стэйт» с 2014 года.

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