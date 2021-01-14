В НБА осуществлен громкий трансфер – MVP-2018 Джеймс Харден перешел из «Хьюстона» в «Бруклин».

По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, клубы договорились об обмене 31-летнего защитника. Сделка была многоступенчатой: помимо «Хьюстона» и «Бруклина», в ней был задействован «Кливленд». «Полученный Рафаэлем Стоуном пакет – один из самых внушительных в истории НБА. Он включает четыре незащищенных выбора первого раунда и четыре незащищенных права обмена пиками», – прокомментировал сделку Воджнаровски.

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Поведение Хардена указывало, что он добивался обмена и ухода из «Хьюстона». «Я действительно сделал все что мог. Эта ситуация безумная. Я не думаю, что можно что-то исправить», – заявил игрок на одной из последних пресс-конференций.

Харден поучаствовал в недавнем матче «Хьюстона» против «Лейкерс», и многие иронизировали над его игровой формой, отмечая, что игрок набрал вес.

«Джеймс Харден определенно поужинал перед игрой», – высказался комментатор.

«Он начал проявлять неуважение задолго до этого, – заявил бывший одноклубник Хардена Демаркус Казинс. – Эта пресс-конференция не стала большой неожиданностью, ситуация не возникла из воздуха. То, что произошло, абсолютно несправедливо по отношению к остальным парням в раздевалке».

Фанаты «Хьюстона» уже начали избавляться от джерси Хардена – одна из автомоек предложила бесплатную возможность для утилизации, повесив на урну табличку с надписью «Для маек Хардена».

Харден играл за «Хьюстон» с 2012 года.

В составе сборной США он стал олимпийским чемпионом и чемпионом мира.

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