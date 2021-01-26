Матч НБА впервые судили две женщины – Натали Саго и Дженна Шрёдер отработали на игре регулярного сезона между «Шарлотт» и «Орландо».

Саго и Шрёдер стали первыми женщинами, которые работали на одном матче: они числятся в НБА с 2018 и 2019 года соответственно. Всего организация располагает семью рефери женского пола.

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«Это важно, мои мечты сбываются», – прокомментировала Шрёдер. «Это здорово, – согласна Саго. – Горжусь тем, что НБА позволяет людям выполнять работу в зависимости от их способностей, а не из-за пола, расы, этнической принадлежности и прочего».

Матч завершился со счетом 117:108 в пользу «Орландо».

Третьим судьей был мужчина – Шон Райт.

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