Матч НБА впервые судили две женщины – Натали Саго и Дженна Шрёдер отработали на игре регулярного сезона между «Шарлотт» и «Орландо».
Саго и Шрёдер стали первыми женщинами, которые работали на одном матче: они числятся в НБА с 2018 и 2019 года соответственно. Всего организация располагает семью рефери женского пола.
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«Это важно, мои мечты сбываются», – прокомментировала Шрёдер. «Это здорово, – согласна Саго. – Горжусь тем, что НБА позволяет людям выполнять работу в зависимости от их способностей, а не из-за пола, расы, этнической принадлежности и прочего».
- Матч завершился со счетом 117:108 в пользу «Орландо».
- Третьим судьей был мужчина – Шон Райт.
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