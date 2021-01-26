Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй отметился грязным фолом в матче регулярного чемпионата НБА против «Далласа».
В конце третьей четверти Мюррэй упал после игрового столкновения с соперником, нападающим Тимом Хардуэем. Поднимаясь, он ударил соперника правой рукой между ног. Рефери сперва квалифицировали действия нарушителя как стандартный персональный фол, но затем посмотрели видеоповтор и назвали атаку неспортивным фолом второй степени. Мюррэй был удален с площадки.
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- Матч завершился со счетом 117:113 в пользу «Денвера».
- 23-летний Мюррэй выступает за «Денвер» с 2016 года.
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