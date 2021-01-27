Вдова Коби Брайанта Ванесса Брайант опубликовала письмо, которое она получила от подруги дочери Джианны в годовщину смерти баскетболиста и девочки.

«Сегодня я получила это милое письмо от одной из лучших подруг Джанны, Обри. Я люблю тебя, Обз – так тебя называла моя дочь», – написала Ванесса Брайант в инстаграме.

НБА Коби заработал 17 млн евро после смерти и попал в рейтинг Forbes 14/11/2020 В 09:22

«Иногда я впадаю в отчаяние, думая о том, чего бы она могла добиться. Но в последнее время я думала о том, что она оставила на этой земле. Ее борьба за равенство в спорте заставила мир пересмотреть свои мнения, она вместе с мистером Брайантом привела механизм в действие. От имени каждого человека, который встречался с ней, я могу сказать, что она изменила нашу жизнь. Ее простые действия сделали всех нас лучше, и я верю, что результаты этого никогда не перестанут проявляться.

Если я когда-нибудь стану мамой, то надеюсь, что моя дочь окажется такой же, как ваша. Она была добра, заботлива и бесконечно вежлива. Я помню, как сидела с ней за обедом во втором классе, и она учила нас не есть, пока мы разговаривали. Но это не было поучением, она не исправляла нас, а помогала быть лучшими версиями самих себя», – написала девочка.

Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек разбились в вертолете 26 января 2020 года.

Брайант – пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.

НБА В Челябинске отметили победу «Лейкерс» граффити с изображением Коби 12/10/2020 В 08:58