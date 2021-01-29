Перед матчем регулярного чемпионата НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» впервые на коронавирус фанатов проверяли собаки. Специально обученные животные обнюхивали болельщиков, прежде чем пустить их внутрь «Американ Эйрлайнс Арены».
«Хит» впервые в этом сезоне открыли арену для болельщиков, и собаки – дополнительный уровень к следованиям мер предосторожности. Cобак дрессируют в Международном университете Флориды, и доктор Деэтта Миллс, возглавляющая программу, рассказала, что их программа похожа на то, как собаки учатся обнаруживать бомбы и наркотики. Вместо запрещенных объектов дрессировщики использовали маски для лица от COVID-инфицированных пациентов, сообщает TMZ.
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- До Майами собаки, вынюхивающие вирусы, уже использовались для обнаружения COVID-19 в Чили, Объединенных Арабских Эмиратах и Финляндии.
- Матч «Майами Хит» – «Денвер Наггетс» завершился победой гостей со счетом 109:82.
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