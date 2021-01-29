Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс снова признан самым высокооплачиваемым игроком НБА по версии Forbes. Американец получает такое звание седьмой год подряд.

В издании полагают, что 36-летний Джеймс обогатится на рекордные для него 95,4 млн долларов, в том числе около 64 млн он получит от рекламы и других сторонних проектов. Половину рекламных доходов Леброн имеет благодаря контракту с Nike. По информации Forbes, игрок «Лейкерс» – самый высокооплачиваемый атлет в командных видах спорта США.

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Вторым в рейтинге самых богатых баскетболистов стал защитник «Голден Стэйт Уорриорс» Стефен Карри с доходом 74,4 млн долларов. Третий – Кевин Дюрант из «Бруклина» (65,2 млн долларов). Четвертую строчку занял Расселл Уэстбрук из «Вашингтон Уизардс» (58,1 млн долларов). Пятый – Джеймс Харден, только что перешедший в «Бруклин Нетс» (50 млн долларов).

Леброн Джеймс – четырехкратный чемпион НБА.

С 2018 года он выступает в «Лейкерс», куда перешел из «Кливленд Кавальерс».

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