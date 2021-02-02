Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поругался с болельщиками «Атланты Хокс» во время матча регулярного чемпионата НБА. В концовке игры женщина, сидевшая в первом ряду, резко встала и начала кричать на баскетболиста, который отреагировал на ее поведение.

Все началось с того, что делать замечания Леброну начал мужчина по имени Крис Карлос, супруг Джулианы Карлос, которая в итоге вступила в открытый конфликт с баскетболистом. Сначала Леброн начал спорить мужем, и уже потом вмешалась его вторая половина. Во время игры на ней была надета маска, но, начав ссориться с Леброном, Джулианна ее сняла. Девушка кричала на баскетболиста, и судьям пришлось приостановить матч, чтобы увести супругов с площадки «Стейт Фарм Арены».

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Покинув матч, Карлос открыла инстаграм, чтобы выйти в прямой эфир и сообщить, как ситуация выглядит с ее стороны.

«Крис всегда был поклонником «Хокс», у него проблема с Леброном, а у меня нет с ним проблем, я в это не лезу. В любом случае, я занимаюсь своими делами, пью, развлекаюсь. Внезапно Леброн что-то говорит моему мужу, я вижу это, встаю и говорю: «Не разговаривай так с моим мужем!». Он смотрит на меня и говорит: «Садись, черт возьми, стерва». Я отвечаю: «Не называй меня так! Убирайся отсюда и не разговаривай так с моим мужем», – рассказала Джулианна Карлос в инстаграме.

После игры медиа спросили Леброна об инциденте.

«В конце концов, я рад, что фанаты вернулись в арену. Я скучаю по этому общению. Мне нужно это общение. Возможно, они выпили пару напитков. Не думаю, что снятие маски причинило кому-либо вред. Я был недостаточно близок к ней», – сообщил баскетболист.

Матч «Атланта Хокс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» закончился победой гостей со счетом 107-99.

Леброн набрал 21 очко, сделал 7 подборов и 9 ассистов.

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