Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри забросил умопомрачительный мяч в матче регулярного чемпината НБА против «Сан Антонио».

После сольного прохода 32-летний Карри собирался отдать пас партнеру по команде, который стоял на трехочковой линии, но увидел более выгодную возможность и, находясь спиной к кольцу, сделал точный бросок.

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  • «Голден Стэйт» победили со счетом 114:91, Карри набрал 32 очка.
  • Предыдущий очный матч состоялся днем ранее, «Уорриорс» проиграли.

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