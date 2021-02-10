Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри забросил умопомрачительный мяч в матче регулярного чемпината НБА против «Сан Антонио».
После сольного прохода 32-летний Карри собирался отдать пас партнеру по команде, который стоял на трехочковой линии, но увидел более выгодную возможность и, находясь спиной к кольцу, сделал точный бросок.
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- «Голден Стэйт» победили со счетом 114:91, Карри набрал 32 очка.
- Предыдущий очный матч состоялся днем ранее, «Уорриорс» проиграли.
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Карри реализовал 105 трехочковых подряд за 5 минут
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