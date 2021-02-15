Энтони Эдвардс

В октябре 2020 года у Энтони Эдвардса спросили, на кого из игроков НБА он похож больше всего. Защитник сравнил себя с Дуэйном Уэйдом – трехкратным чемпионом и самым результативным игроком в истории «Майами Хит». Казалось, легенда лиги проигнорирует или пресечет такие параллели, но Уэйд встретил их любезно и даже репостнул цитату фрешмена в твиттере. Дуэйн вспомнил, что в студенческие годы его тренировал тот же коуч, что работал с Эдвардсом, – Том Крин.

Так за три недели до драфта новичок НБА получил немного лишнего пиара. Благодаря ему, а еще яркой игре за университет Джорджии, Эдвардс ушел под первым пиком в «Миннесоту». Кажется, это не лучший союз для Энтони и его карьеры в лиге.

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«Я люблю баскетбол, но это всего лишь моя работа», – этой фразой Эдвардс подвел к главному откровению в карьере. По словам Энтони, лучшим видом спорта для него остается американский футбол. Баскетболист признал, что легко променял бы НБА на НФЛ, задрафтуй его кто-нибудь из самой популярной лиги США.

На этом Эдвардс не остановился. Энтони заявил, что смотреть амфут интереснее, чем баскетбол. А в разговоре с Fox Sports защитник подчеркнул, что открыт к любому виду спорта, где ему готовы платить: даже к пинг-понгу. Собеседница захотела подловить новичка «Миннесоты» и предложила уйти в хоккей. «Повторяю, готов ко всему, что угодно. Даже к чемпионату по броскам консервных банок в мусорку», – нервно отчеркнул Эдвардс.

Корни его любви к другим видам спорта уходят в детство, когда Эдвардс играл в американский футбол. Эндрю Бэнкс, тренер и друг семьи Энтони, вспоминает, как легко будущему баскетболисту давалась роль выносящего в амфуте. Сам Эдвардс хвастался, что был лучшим на этой позиции среди 10-летних парней. А на YouTube сохранились хайлайты, как легко юный Энтони разрезал защиту соперников.

Бросить амфут Эдвардса вынудил перелом стопы. Во время лечения он приметил баскетбол: слишком забавным показался ему этот вид спорта. Энтони так увлекся новой игрой с мячом, что здоровая стопа развилась сильнее больной – все из-за постоянных прыжков к кольцу.

В любви к спорту Эдвардса всегда поддерживала мать. Она же была главным критиком. «Мама так давила злостью, что нам оставалось лишь согласиться и поработать над игрой», – вспоминает старший брат Энтони, Бубба. Но в 14 лет Эдвардса подкосило самое мрачное событие в жизни – мама скончалась из-за онкологической болезни. В том же возрасте баскетболист потерял бабушку.

Энтони Эдвардс Фото: Getty Images

«Потерять маму было очень непросто. Мы часто вместе засыпали. После ее смерти я столкнулся с бессонницей», – признался Эдвардс в разговоре с The Undefeated. «Бабушка же была для нас опорой. Она помогала, если нашей семье не хватало денег».

В их честь Энтони взял пятый номер в университетской команде: и мать, и бабушка баскетболиста ушли из жизни в пятый день месяца. С тех пор характер Эдвардса изменился. Он закрылся от окружающих: это видно по неловкому общению с прессой.

Так же неуклюже Энтони оправдывал и фразу про НФЛ. Новичок НБА уточнил, что все-таки любит смотреть баскетбол, если речь идет о плей-офф. По мнению Эдвардса, в регулярке команды НБА играют слишком пассивно: жесткая защита включается лишь в матчах на выбывание. Ребята из НФЛ, напротив, упираются в каждой игре.

Энтони признал, что в амфуте его привлекает дерзость игроков. В НБА такого не позволяют судьи. Для футболистов НФЛ прыгать на чужом лого или танцевать в зачетке – норма. Для ветерана НБА накричать на новичка своей же команды – фол.

Осторожность в медиа Эдвардс сочетает с бесцеремонностью на паркете. В январе он обменялся резкими фразами с трехкратным чемпионом НБА Дреймондом Грином. Форвард «Уорриорз» сопроводил промах Энтони громким «Вот так вот!». Эдвардс подобрал мяч и исправился точным броском. Грина без ответа он тоже не оставил.

Поступки Энтони коррелируют с тем, как перед запуском сезона он захотел сразиться с Кевином Дюрэнтом – самой разносторонней звездой НБА с двумя титулами и одним MVP. Игровую дерзость Эдвардс подкрепляет усердием на тренировках. Шон Хэйс, бывший тренер Энтони по физподготовке, удивлялся: «Большинство игроков еле волочат ноги с занятий и просто ищут глоток воды. Эдвардс остается и устраивает конкурс по броскам сверху с улыбкой на лице».

Единственная проблема – характер Энтони слабо сочетается с нынешней командой.

Энтони Эдвардс в матче против «Сан-Антонио» Фото: Getty Images

Перед драфтом Эдвардс устраивал показательные тренировки не только перед «Миннесотой», но и перед «Голден Стэйт» с «Шарлотт» – эти три команды захватили первые пики. Тогда Энтони рассуждал, что улучшит любой клуб за счет атаки и плеймейкинга. Кажется, «Миннесоту» он не учел.

Перед драфтом главным талантом Эдвардса признавался скоринг. Сегодня Энтони второй среди новичков НБА по очкам за игру (14,2). Правда, это не слишком приближает его к награде лучшему фрешмену лиги. В официальной гонке за этот приз он уступает не только ЛаМело Боллу из «Шарлотт», но и Тайризу Халибертону из «Сакраменто».

Видимо, дело в командных результатах. Пока «Хорнетс» Болла и «Кингс» Халибертона грызутся за плей-офф, «Миннесота» отдыхает на последней строчке Западной конференции. Это при том, что в составе «Тимбервулвз» есть сразу два баскетболиста, которые участвовали в Матче Всех Звезд: Карл-Энтони Таунс и Д’Анджело Расселл. У «Шарлотт» и «Сакраменто» такой игрок один на двоих.

Отчасти результаты «Миннесоты» определили травмы: тот же Таунс отбегал лишь шесть матчей из 26 – все из-за повреждения кисти и коронавируса. Отчасти – с другой проблемой нынешнего состава, мягкотелостью.

Два года назад об этом заговорил Джимми Батлер. Один из самых усердных игроков НБА разнес звезд «Миннесоты» сначала в двусторонке, а затем – в прессе: «Кто самый талантливый игрок в команде? Таунс. Кому больше всех досталось от Бога? Эндрю Уиггинсу [экс-форварду «Тимбвервулвз»]. Но кто играет усерднее всех? Я!»

После отъезда из «Миннесоты» Батлер добрался до финала НБА с «Майами». Кажется, теперь в «Тимбвервулвз» растет копия Джимми – по крайней мере, по характеру. Эдвардс – такой же даровитый игрок с тяжелым прошлым и приверженностью делу, но неподходящими партнерами вокруг. Только если Батлер сбежал из «Миннесоты» в «Филадельфию», то Эдвардс умчит в НФЛ.

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