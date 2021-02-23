Вдова погибшего баскетболиста Коби Брайанта Ванесса Брайнт обратилась к рэперу Meek Mill. Женщина недовольна новой песней артиста, в которой он упоминает легендарного атакующего защитника.

«Дорогой Meek Mill, я считаю эту строчку чрезвычайно бесчувственной и неуважительной. Точка. Я не знакома ни с одной вашей песней, но считаю, что вы можете добиться большего успеха Если вы фанат – хорошо, есть лучший способ выразить свое восхищение моим мужем. В этом нет уважения и такта», – написала Брайант в сториз инстаграма.

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В песне Don’t Worry (RIP Kobe), которую Meek Mill исполняет совместно с Lil Baby, рэпер зачитал такие строчки: «Эта стерва всегда говорит, что любит меня, но она никогда не показывала этого. Если мне когда-нибудь будет не хватать, я вылечу на своем вертолете – это будет еще один Коби».

Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек разбились в вертолете 26 января 2020 года.

Брайант – пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.

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