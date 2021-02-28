Баскетбольное кольцо, с которым в детстве играл Коби Брайант, продано за 30 тысяч евро. Кольцо ушло с молотка на аукционе Heritage Auctions.

Оно было прибито к гаражу в доме детства Коби в Пенсильвании. Дом недавно продали за 670 тысяч евро – продавец хотел получить дополнительные деньги за кольцо, однако покупатель недвижимости не заинтересовался.

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Все памятные вещи, связанные с Коби Брайантом, пользуются спросом после гибели игрока. Например, кусок древесины с автографом из «Стейплс Центра», где Коби сыграл последний матч в НБА, был продан на аукционе за 497 тысяч долларов, сообщает TMZ.

Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек разбились в вертолете 26 января 2020 года.

Брайант – пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.

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