Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Деджонте Мюррей пнул мяч на трибуны после поражения от «Оклахомы». Баскетболист был разочарован, так как защитник «Тандер» Лугенц Дорт забросил трехочковый с финальной сиреной.

За вспыльчивость Мюррея оштрафовали на 25 тысяч долларов, сообщает NBC Sport. При этом он не мог никому навредить – матч проходил без зрителей.

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  • «Сан-Антонио» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.
  • «Оклахома-Сити Тандер» идет на 12-й строчке Запада.

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