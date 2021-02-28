Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Деджонте Мюррей пнул мяч на трибуны после поражения от «Оклахомы». Баскетболист был разочарован, так как защитник «Тандер» Лугенц Дорт забросил трехочковый с финальной сиреной.
За вспыльчивость Мюррея оштрафовали на 25 тысяч долларов, сообщает NBC Sport. При этом он не мог никому навредить – матч проходил без зрителей.
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- «Сан-Антонио» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.
- «Оклахома-Сити Тандер» идет на 12-й строчке Запада.
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