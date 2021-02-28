Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Деджонте Мюррей пнул мяч на трибуны после поражения от «Оклахомы». Баскетболист был разочарован, так как защитник «Тандер» Лугенц Дорт забросил трехочковый с финальной сиреной.

За вспыльчивость Мюррея оштрафовали на 25 тысяч долларов, сообщает NBC Sport. При этом он не мог никому навредить – матч проходил без зрителей.