В рамках регулярного чемпионата НБА между «Далласом» и «Орландо» случился забавный эпизод. В борьбе под кольцом «Мэджик» разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич потерял кроссовку. И продолжил играть без нее.

Вместо того, чтобы вернуться за обувью, Дончич побежал помогать партнерам в защите. И даже после эпизода как ни в чем не бывало продолжил ходить по паркету в одной кроссовке.