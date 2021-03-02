В рамках регулярного чемпионата НБА между «Далласом» и «Орландо» случился забавный эпизод. В борьбе под кольцом «Мэджик» разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич потерял кроссовку. И продолжил играть без нее.
Вместо того, чтобы вернуться за обувью, Дончич побежал помогать партнерам в защите. И даже после эпизода как ни в чем не бывало продолжил ходить по паркету в одной кроссовке.
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- «Даллас» в гостях обыграл «Орландо» – 130:124.
- Дончич набрал 33 очка, совершил 10 подборов и отдал 9 передач.
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