В рамках регулярного чемпионата НБА между «Далласом» и «Орландо» случился забавный эпизод. В борьбе под кольцом «Мэджик» разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич потерял кроссовку. И продолжил играть без нее.

Вместо того, чтобы вернуться за обувью, Дончич побежал помогать партнерам в защите. И даже после эпизода как ни в чем не бывало продолжил ходить по паркету в одной кроссовке.

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  • «Даллас» в гостях обыграл «Орландо» – 130:124.
  • Дончич набрал 33 очка, совершил 10 подборов и отдал 9 передач.

Игрок «Спёрс» психанул, пнул мяч на трибуны и словил штраф

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