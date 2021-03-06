В интернете появились кадры из сиквела «Космического джема» – в июле 2021 года в прокат выйдет фильм «Космический джем 2: Новое поколение» с участием прославленного баскетболиста «Лейкерс» Леброна Джеймса. Пользователи соцсетей обратили внимание на изменившийся образ женского персонажа – мультяшной крольчихи Лолы Банни.

Внешний вид Лолы Банни переработан по сравнению с 1996 годом. В первом фильме баскетболистка играла в коротком топе и обтягивающих шортах, но теперь образ сделали менее сексуализированным, чтобы не подвергать объективации. Вот как выглядела спортсменка-крольчиха 25 лет назад:

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А так (фото справа) героиня будет выглядеть в 2021-м. На левой картинке представлен фан-арт.

«На дворе 2021 год. Важно показать на экране сильных и способных женских персонажей, – цитирует EW режиссера Малкольма Ли. – Лола была крайне сексуализированной, как Бети Бул и Джессика Рэббит. Лола не была политкорректной. Это же детский фильм, зачем ей короткий топ? Это кажется излишним.

У нее больше человеческих черт, чем, возможно, у всех остальных Looney Tunes. Но у нее нет своей фишки вроде морковки, заикания или шепелявости. Так что мы переработали много всего – не только ее внешность. И проследили, чтобы шорты у нее были подходящей длины – она должна оставаться женственной, но не объективированой».

Главным героем первого фильма был Майкл Джордан. По сюжету он объединился с мультяшной командой Looney Tunes в матче против пришельцев.

Теперь с выдуманными баскетболистами сыграет Леброн – четырехкратный чемпион НБА и двукратный победитель Олимпийских игр.

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