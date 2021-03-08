«Бруклин» собирает команду мечты: к звездному составу присоединился тяжелый форвард Блэйк Гриффин, покинув рынок отказов.
ESPN сообщает, что контракт с 31-летним баскетболистом подписан до конца сезона-2021. Его бывший клуб «Детройт» не нашел вариант обмена, и Гриффин прибегнул к опции выкупа. Он сделал скидку, отказавшись от 13,5 миллиона долларов из положенных 75.
Переход Гриффина сделал состав «Нетс» еще более крутым: новые одноклубники Блэйка – Кайри Ирвинг, Джеймс Харден и Кевин Дюрэнт. В составе сборной США все трое выигрывали Олимпийские игры и чемпионаты мира, Ирвинг и Харден становились чемпионами НБА.
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- В текущем сезоне Гриффин набирает 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи в среднем за матч. Он реализует 36,5 процента с игры и 31,5 процента трехочковых.
- Блэйк – шестикратный участник Матча всех звезд.
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