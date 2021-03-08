Опубликовано 08/03/2021 в 09:48 GMT | Обновлено 08/03/2021 в 09:49 GMT

«Бруклин» собирает команду мечты: к звездному составу присоединился тяжелый форвард Блэйк Гриффин, покинув рынок отказов.

ESPN сообщает , что контракт с 31-летним баскетболистом подписан до конца сезона-2021. Его бывший клуб «Детройт» не нашел вариант обмена, и Гриффин прибегнул к опции выкупа. Он сделал скидку, отказавшись от 13,5 миллиона долларов из положенных 75.

Переход Гриффина сделал состав «Нетс» еще более крутым: новые одноклубники Блэйка – Кайри Ирвинг, Джеймс Харден и Кевин Дюрэнт. В составе сборной США все трое выигрывали Олимпийские игры и чемпионаты мира, Ирвинг и Харден становились чемпионами НБА.

НБА Только трехочковый мог принести «Клипперс» победу. И Гриффин сделал это под звук сирены 27/10/2017 В 13:17

В текущем сезоне Гриффин набирает 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи в среднем за матч. Он реализует 36,5 процента с игры и 31,5 процента трехочковых.

Блэйк – шестикратный участник Матча всех звезд.

НБА Пол и Гриффин станут свободными агентами 24/06/2017 В 07:24