Опубликовано 08/03/2021 в 17:47 GMT | Обновлено 08/03/2021 в 17:48 GMT

В сиквеле «Космического джема» не появится скунс Пепе ле Пью – мультяшного персонажа признали пропагандистом абьюза и насилия и не включили в список героев продолжения.

Согласно информации Deadline , из фильма была вырезана сцена, в которой пьяный Пепе пристает к женщине в баре, но та дает ему отпор, выливает напиток на голову и отвешивает пощечину. После этого в бар заходит Леброн Джеймс и просвещает Пепе насчет нежелательных ухаживаний и неуместных прикосновений.

Актриса Грейс Санто, сыгравшая девушку, к которой пристает Пепе, расстроилась решению убрать персонажа из фильма.

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«Теперь сцена вырезана, и у нее нет возможности повлиять на мир через молодые поколения, которые посмотрят «Космический джем-2» и поймут, что поведение Пепе неприемлемо», – заявил представитель актрисы.

Кроме того, в New York Times вышел текст, в котором персонажа обвиняли в нормализации культуры изнасилования. Автор Чарльз М. Блоу раскритиковал постоянный харассмент со стороны Пепе в отношении женских персонажей. Впрочем, Deadline утверждает, что решение вычеркнуть персонажа из сиквела было принято задолго до колонки Чарльза М. Блоу в New York Times.

Главным героем первого фильма был Майкл Джордан. По сюжету он объединился с мультяшной командой Looney Tunes в матче против пришельцев.

Теперь с выдуманными баскетболистами сыграет Леброн – четырехкратный чемпион НБА и двукратный победитель Олимпийских игр.

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