Поклонники баскетбола дождались невероятного подарка от Eurosport.ru – теперь мы показываем на сайте матчи регулярного чемпионата НБА в партнерстве с видеосервисом Megogo.
30 команд бьются за звание чемпиона НБА. Наблюдать за их борьбой можно в хорошем качестве и в компании звездных комментаторов. Все самое интересное – в официальной группе НБА на Megogo.
Расписание ближайших трансляций
НБА
Из «Космического джема-2» вычеркнули героя за пропаганду абьюза
19 марта, 5:00 мск
«Портленд Трэйл Блейзерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс»
21 марта, 3:00 мск
«Филадельфия Севенти Сиксерс» – «Сакраменто Кингз»
22 марта, 2:00
«Кливленд Кавальерс» – «Торонто Рэпторз»
НБА
Гриффин присоединился к Ирвингу, Хардену и Дюрэнту в «Нетс»
НБА
Лола Банни из «Космического джема» изменилась за 25 лет