Поклонники баскетбола дождались невероятного подарка от Eurosport.ru – теперь мы показываем на сайте матчи регулярного чемпионата НБА в партнерстве с видеосервисом Megogo.

30 команд бьются за звание чемпиона НБА. Наблюдать за их борьбой можно в хорошем качестве и в компании звездных комментаторов. Все самое интересное – в официальной группе НБА на Megogo

Расписание ближайших трансляций

НБА Из «Космического джема-2» вычеркнули героя за пропаганду абьюза 08/03/2021 В 17:47

19 марта, 5:00 мск

«Портленд Трэйл Блейзерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс»

21 марта, 3:00 мск

«Филадельфия Севенти Сиксерс» – «Сакраменто Кингз»

22 марта, 2:00

«Кливленд Кавальерс» – «Торонто Рэпторз»

НБА Гриффин присоединился к Ирвингу, Хардену и Дюрэнту в «Нетс» 08/03/2021 В 09:48