Поклонники баскетбола дождались невероятного подарка от Eurosport.ru – теперь мы показываем на сайте матчи регулярного чемпионата НБА в партнерстве с видеосервисом Megogo.
30 команд бьются за звание чемпиона НБА. Наблюдать за их борьбой можно в хорошем качестве и в компании звездных комментаторов. Все самое интересное – в официальной группе НБА на Megogo.

Расписание ближайших трансляций

НБА
Из «Космического джема-2» вычеркнули героя за пропаганду абьюза
08/03/2021 В 17:47
19 марта, 5:00 мск
«Портленд Трэйл Блейзерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс»
21 марта, 3:00 мск
«Филадельфия Севенти Сиксерс» – «Сакраменто Кингз»
22 марта, 2:00
«Кливленд Кавальерс» – «Торонто Рэпторз»
Эдвардс – будущая звезда НБА. Его ограничивает команда
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08/03/2021 В 09:48
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