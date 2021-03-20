Матч регулярного чемпионата НБА против «Атланты Хоукс» сложился для «Лос-Анджелес Лейкерс» неудачно вне зависимости от итогового результата: команда, похоже, потеряла Леброна Джеймса.
В начале второй четверти легкий форвард «ястребов» Соломон Хилл проиграл борьбу Леброну за мяч и свалился сопернику на голеностоп. Во время трансляции эпизод выглядел по-настоящему жутко.
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Лидер «Лейкерс» поначалу продолжил игру, но потом покинул паркет прихрамывая. Он закончил матч со статистикой 10 очков, 1 подбор, 4 ассиста.
- Леброн перешел в «Лос-Анджелес» в 2018 году, а в 2020-м привел «Лейкерс» к чемпионству.
- Всего Джеймс четырежды выигрывал плей-офф НБА с тремя разными клубами.
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