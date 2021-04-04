Фильм «Космический джем 2» с Леброном Джеймсом выйдет в широкий прокат в России 15 июля 2021-го. Помимо одного из лучших баскетболистов в истории, в сиквеле встретятся и другие известные игроки и отсылки к ним.

По сюжету как первого фильма, в котором снимался молодой Майкл Джордан, так и второго с Леброном, главный герой проводит матч против суперзлодеев. Их образы списаны с известных баскетболистов – так же было в первой части. Если в 1996-м это были Патрик Юинг, Ларри Джонсон, Чарльз Баркли, Магси Богз и Шон Брэдли, то в 2021-м – Дэмиен Лиллард, Энтони Дэвис и Клэй Томпсон.

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В новой версии не забыли и о баскетболистках из WNBA – против Леброна сыграют Дайана Таурази и Ннека Огвумике.

Также в фильме встречаются культовые баскетбольные сцены из прошлого. Например, римейк известного фото Леброна и Дуэйна Уэйда.

Можно посмотреть и полный трейлер, чтобы оценить, как изменились сюжетные линии по сравнению с картиной 25-летней давности.

Фильм снят студией Warner Bros. Entertainment.

Бюджет «Космического джема 2» – 161,9 млн долларов.

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