Стало известно, кто озвучил нападающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в фильме «Космический джем 2: Новое поколение». Легендарный баскетболист будет разговаривать голосом рэпера Левана Горозии (экс-L'One).

На ютьюбе уже появился русскоязычный трейлер, где Джеймса озвучивает рэп-исполнитель, который занимался баскетболом в юном возрасте и выпустил несколько песен об этом виде спорта. «Малой внутри меня танцует и радуется», – так прокомментировал артист участие в фильме.

Однако зрители не оценили выбор Левана Горозии на роль актера, который озвучит Леброна. Ютьюб-каналу Warner Bros. Russia пришлось закрыть комментарии под видео, а в инстаграме критики много до сих пор.

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«Какой убогий дубляж», – написал один из пользователей в аккаунте WB Russia.

«При всем уважении к Левану озвучка немного не та для двухметрового Леброна», – согласился второй.

«За дубляж «спасибо». Может, дети спокойно воспримут такие голоса.... А что делать тем, кто в курсе за НБА, за игроков, за легендарную версию Jam? Картинка фильма и озвучка просто не клеятся», – считает другой зритель.

Рэпер отреагировал на негатив постом в инстаграме.

«Если перед тем, как хочешь оскорбить человека, добавить «при всем уважении», это не считается. Если слушать каждого горе-комментатора, то лучше ничего не делать. Если они после каждой твоей победы и уж тем более после каждого твоего проигрыша рычат во всех соцсетях, значит, ты на верном пути. Чему ты удивляешься каждый раз? Пусть их будет больше. Пусть они захлебнутся в собственной кислоте. Блочишь их? Они создают новые аккаунты и снова в бой, с еще большим азартом думая, что задели тебя и добились своего. Подпитывайся от их злобы. Корми их своим движением вперед. И еще одно. Помни. Так будет всегда. Проверено с 2013 года», – написал он.

В России фильм выйдет в прокат 15 июля 2021 года.

Бюджет «Космического джема 2» – 161,9 млн долларов.

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