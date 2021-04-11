Клуб НБА «Миннесота» к 2023 году сменит владельца. Глен Тэйлор близок к тому, чтобы продать клуб миллиардеру Марку Лори и бывшей звезде бейсбола Алексу Родригесу.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски

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, что Тэйлор сохранит контроль над «Тимбервулвс» до 2023 года. Сделку оценивают в 1,5 миллиарда долларов.

«Мы с нетерпением ждем этой фазы процесса. Уважаем Глена Тэйлора и его наследие, которое будет фундаментом для того, что последует. Мы очень рады возможности познакомиться с «Тимбервулвс», талантливой командой и потрясающими болельщиками», – говорится в совместном заявлении.

Лори и Родригес – близкие друзья, и уже подписали документы о покупке клуба. Но в течение 30 суток должны согласовать все мелкие детали, чтобы официально подтвердить сделку.

Марк Лори известен благодаря проектам Walmart, GARP, Diapers.com и Jet.com. Алекс Родригес провел в 22 сезона в Major League Baseball и становился чемпионом в составе «Янкис». Вместе с Дженнифер Лопес он управляет компанией J-Lo Beauty.

Ранее стоимость «Миннесоты» оценивалась в 1,3 миллиарда долларов.

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