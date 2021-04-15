Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич принес команде победу на последней секунде матча с «Мемфис Гризлис». При счете 113:11 в пользу соперников Дончич забросил красивый трехочковый баззер-биттер.

«Я был сильно удивлен, когда мяч оказался в кольце. Там не обошлось без везения. После попадания я испытал невероятные эмоции, лучшие среди возможных. Иногда в таких ситуациях будешь попадать, но появятся и промахи. Важно понимать это. Если команда доверяет мне в таких мгновениях, я стану и дальше работать над этим», – приводит слова Дончича ESPN

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Дончич в четвертый раз за карьеру в НБА забросил трехочковый в последние пять секунд матча, благодаря которому его команда сравнивала счет или выходила вперед.

В нынешнем сезоне словенец провел 49 игр и набрал в среднем 28,6 очков, сделав 8,6 передач.

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