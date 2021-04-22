Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на убийство в штате Огайо, где полицейский Николас Рирдон застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайи Брайант.

Сначала баскетболист опубликовал в твиттере фотографию Рирдона с подписью «Ты следующий. Ответственность».

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Позже он удалил твит, а затем объяснил решение стереть сообщение.

«Гнев не приносит ничего хорошего никому, включая меня! А вот ознакомление с фактами и просвещение делают это! Я все еще разгневан в связи с тем, что случилось с этой маленькой девочкой. Мои соболезнования ее семье и пусть восторжествует справедливость!

Как же меня достало видеть то, как чернокожих убивает полиция. Я удалил твит, потому что его использовали для разжигания еще большей ненависти. Дело не в офицере, а в системе в целом. Они всегда используют наши слова, чтобы посеять еще больше расизма. Как же отчаянно мне хочется видеть больше ответственности», –

Джеймс.

Также известны обстоятельства, которые привели к гибели девушки. Полиция отреагировала на вызов о попытке нападения с ножом. Тетя Макайи Брайант сообщила, что племянница использовала нож для самозащиты от одного из жильцов дома, с которым она поссорилась. На кадрах, записанных на нагрудную камеру Рирдона, видно, как Макайя замахивается ножом на человека, а полицейский призывает ее лечь на землю. Затем Брайант напала на другую женщину, после чего Рирдон выстрелил четыре раза, и девушка упала на землю. Ее госпитализировали, но в больнице врачи констатировали смерть, сообщает ESPN

Город Акрон, где родился Леброн Джеймс, находится приблизительно в 200 км от Колумбуса, в котором произошло убийство.

Леброн также отреагировал на приговор полицейскому, убившему Джорджа Флойда. Дерека Шовина признали виновным в убийстве по неосторожности, на что баскетболист опубликовал твит со словом «Ответственность».

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