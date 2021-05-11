С марта 2021 года «Нетс» и «Клипперс» объединяют не только замашки контендера, грамотный менеджмент и отсутствие титулов НБА (окей, у «Бруклина» есть два кубка доисторической АБА). Еще одним мостиком между командами стал Блэйк Гриффин.

В прошлом десятилетии Гриффин был одним из главных шоуменов лиги. В 2010 году он чуть не

НБА Гриффин присоединился к Ирвингу, Хардену и Дюрэнту в «Нетс» 08/03/2021 В 09:48

западную карьеру Тимофея Мозгова. Мощнейший данк Гриффина через российского центрового зародил сленговый глагол «mozgoved», который означал «подставиться под бросок сверху от Блэйка». В 2012-м жертвами Гриффина стали

и

, а за год до этого Блэйк

конкурс по броскам сверху – помог прыжок через машину. На пике славы Гриффин даже пересекался с семьей Кардашьян: объектом его воздыханий стала Кендалл Дженнер.

Несмотря на яркие игру и личную жизнь, Гриффин никак не приносил «Клипперс» искомый результат в плей-офф. При Блэйке команда ни разу не проходила в финал Западной конференции. В 2017-м от Гриффина сбежал звездный первый номер – Крис Пол. Несмотря на это, «Клипперс» продлили Блэйка… Чтобы обменять спустя полгода.

Блэйк Гриффин Фото: Getty Images

Предательства родной команды Гриффин не простил. Мало того, что в одном из матчей Блэйк

«Клипперс» 44 очка, так еще и из атлетичного фрика он превратился в универсального форварда. Если в Лос-Анджелесе Гриффин страдал от никчемного броска, то в «Детройте» этот компонент превратился в его же оружие. Праймовый Гриффин сезона-2018/19 выводил «Пистонс» в плей-офф с линейкой 24,5 очка, 7,5 подборов и 5,4 ассиста в среднем за игру. Такие мощные цифры позволили Блэйку в последний раз в карьере баллотироваться на Матч всех звезд – дальше мешали травмы.

Проблемы с коленями мучают Гриффина всю карьеру. Из-за них Блэйк пропустил первый год в НБА, они же обострились в сезоне-2018/19 и порушили звездный образ форварда. В следующей кампании Гриффин отбегал лишь 18 матчей со скромными цифрами в 15,5 очков, 4,7 подборов и 3,3 ассиста. Из-за травм Блэйк бросил играть за полгода до конца регулярки. В одном из последних матчей болельщики «Детройта» освистали форварда: он выкинул позорные 2 из 14 с игры в корзину «Филадельфии».

«Последние пару лет я только и слышал, насколько я плох, но как только подписался с «Бруклином», все решили, что я звезда и что объединяться с лучшими игроками нечестно», – иронизировал Гриффин. Падение Блэйка в «Детройте» закончилось выкупом контракта и попаданием в ярчайший ростер «Нетс», где форвард уже активно возрождает карьеру.

В первом же матче за новую команду Гриффин проскользнул через защиту «Вашингтона» и поставил сверху. Во времена игры за «Клипперс» такие действия Блэйка даже не воспринимались как хайлайты, но в сезоне-2020/21 они превратились в редкость: до дебюта за «Нетс» Гриффин не данчил с декабря 2019-го.

«Как только я поставил сверху, то понял: произошло что-то важное. Старался не смотреть на скамейку, пока приземлялся. А потом заметил Деандре Джордана, увидел подскочивших парней. В такой момент трудно не улыбнуться», – признался Гриффин после матча.

Переезд в новую команду вернул броски сверху в привычный арсенал форварда. В апреле Гриффин дважды показал Зайону Уильямсону (молодой звезде НБА и еще одному любителю забористых данков) и его «Пеликанс» мастер-класс по фирменному приему. Блэйк поставил сверху в метре от лидера «Нового Орлеана».

Спустя 13 дней Гриффин повторил трюк с помощью двух рук. Зайону вновь достался лучший обзор.

В матче против «Вашингтона» Блэйк впервые вышел на паркет при счете 25:14 в пользу «Уизардс». С Гриффином в составе пятерка «Нетс» закинула восемь очков подряд. После игры тяжелого форварда накрыла волна комплиментов. «Мы старались вывести Блэйка на броски, включить его в игру. Гриффин будет ключевым членом нашей команды благодаря универсальности. Он задает неудобные дуэли для соперников и отлично пасует», – подчеркнул после матча звездный защитник «Нетс» Джеймс Харден. «Блэйк – умный игрок. Он может растягивать чужую защиту. Его необходимо опекать как легкого форварда», – отметил тренер «Бруклина» Стив Нэш.

Атмосфера и восприятие в новой команде – главный фактор возрождения, считает Гриффин. «Если ты попадаешь в коллектив, где собраны похожие по образу мышления люди, то становится легче», – признается Блэйк.

Еще в новом клубе Гриффин удивляется вниманию к игрокам. «Нетс» проделывают невероятную работу по заботе о баскетболистах. Клуб думает обо всех деталях. Любой оценит такой подход», – считает форвард. Его прогресс в «Бруклине» связывают в том числе с более умной системой нагрузки.

В «Детройте» Гриффин пахал без оглядки на травмы. В первых же матчах сезона-2020/21 Блэйк отбегал 35 и 44 минуты. В среднем Гриффин гонял за «Пистонс» более чем по полчаса за каждый матч. В январе защитник «Бостона» Маркус Смарт признал: «Селтикс» специально создавали ситуации, при которых изнуренный Гриффин защищался против главной звезды команды Джейсона Тэйтума.

В «Бруклине» нагрузка Гриффина упала. Теперь Блэйк бегает немногим больше 20 минут за матч. В ответ на солидарность тренерского штаба форвард повысил точность с игры, с линии и из-за дуги. Теперь он пользуется разменами в свою пользу: от свежего Гриффина уже

и «Бостону» с его умной тактикой.

Кевин Дюрэнт и Блэйк Гриффин, «Бруклин Нетс» Фото: Getty Images

28 марта «Бруклин» повторил ход имени Блэйка с другой звездой НБА 2010-х, Ламаркусом Олдриджем, но успеха это не принесло: спустя 19 дней форвард неожиданно закончил карьеру из-за проблем с сердцем. Олдридж должен был отнять у Гриффина несколько ценных минут, а в итоге перенял лишь грустную историю травм.

Теперь Гриффин – главный четвертый номер «Бруклина», забитого ультразвездами НБА. Правда, для победы в Лиге яркого ростера может не хватить. Об этом игрокам «Нетс» способны рассказать сразу два персонажа из тренерского штаба: главный коуч Стив Нэш и его ассистент Майк Д’Антони. В 2012-м Нэш, еще не закончивший карьеру, объединился с Коби Брайантом, Дуайтом Ховардом и Пау Газолем в «Лейкерс». Д’Антони подхватил руководство звездным коллективом. Команду из Лос-Анджелеса сразу прозвали новым гегемоном, но ее история закончилась бесславно: вылетом из первого раунда плей-офф.

«Нам нужно доказать состоятельность. Иногда одного звездного состава может быть недостаточно. Мы это понимаем», – признает Гриффин. Если Блэйк возьмет первый перстень в карьере раньше «Клипперс», его камбэк станет идеальным.

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