Разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук установил рекорд НБА по трипл-даблам.

В матче регулярного чемпионата против «Атланты» 32-летний Уэстбрук набрал 20 очков, совершил 13 подборов и сделал 21 передачу. Этот трипл-дабл – 182-й для баскетболиста за всю карьеру. Он превзошел достижение легендарного баскетболиста 1960-70-х Оскара Робертсона (181 трипл-дабл).

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Матч завершился со счетом 125:124 в пользу «Вашингтона».

Средние показатели Уэстбрука в текущем сезоне – 22,0 очка, 11,6 подбора и 11,6 передачи.

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