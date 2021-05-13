Пользователь Putos Frutos выложил на ютьюб первый рэп-альбом пятикратного чемпиона НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

Рабочее название пластинки – Visions. Баскетболист записал его по ходу сезона-1999/00 на лейбле Sony Entertainment. Но дистрибьютор отменил релиз после провала сингла K.O.B.E., выпущенного совместно с супермоделью Тайрой Бэнкс.

На альбоме 16 треков, на нем есть дуэты Коби с Broady Boy, Nas, 50 Cent, Bennie Segal, Black Thought и Destiny’s Child.

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В феврале 2020-го рэпер LL Cool J заявил, что слышал запись Брайанта ранее. «Он включал мне альбом гангста-рэпа, когда мы сидели на парковке. Я сказал ему: «Коби, это не то, чем тебе нужно заниматься». Это, наверное, был самый забавный момент в жизни – слушать его гангста-рэп», – заявил исполнитель в интервью Entertainment Online

Откуда пользователь Putos Frutos нашел исходники альбома, который официально никогда не выходил, неизвестно.

Брайант и Тайра Бэнкс исполняли K.O.B.E. на Матче всех звезд НБА-2000. Но после прохладного приема трека в Sony Entertainment отложили релиз пластинки, а затем расторгли контракт с баскетболистом.

Коби погиб в возрасте 41 года при крушении частного вертолета в Калифорнии. Вместе с ним в катастрофе скончались еще восемь человек – в том числе, 13-летняя дочь Джанна.

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