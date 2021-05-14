«Кто бы ни придумал это дерьмо, он должен быть уволен», – редкой несоциальной цитатой Леброн прошелся по НБА. Сколько бы звезда «Лейкерс» ни желал реформ в обществе, нововведения в родной баскетбол он воспринимает с опаской. Джеймс раскритиковал формат плей-ин, который НБА вкрутила между регуляркой и плей-офф. Иронично, что вторая легенда после Джордана выплеснула злость в то время, когда «Лейкерс» оказались похожи на «Автодор». Если в сезоне-2019/20 «озерники» стали чемпионами, то спустя девять месяцев рискуют пролететь мимо плей-офф. Причина – как раз в свежей задумке НБА.

Турнир плей-ин лига обкатала еще в сезоне-2019/20. С помощью формата Адам Сильвер компенсировал клубам потерю матчей из-за ковида. Суть плей-ин заключалась в том, чтобы команды, которым не хватило менее четырех побед для прямого выхода в плей-офф, сыграли дополнительные матчи с конкурентами. Плей-ин-2020/21 устроен сложнее, а еще в нем появились неожиданные герои: к «Лейкерс» на этом поле присоединились «Бостон» и «Голден Стэйт».

Леброн Джеймс («Лейкерс») и Маркус Смарт («Бостон») Фото: Getty Images

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Все протесты вокруг плей-ин вытекают из двух позиций. Первую транслируют лучшие клубы НБА, которые привыкли: попал в топ-8 конференции – пролез в плей-офф. Если ты обеспечил себе место в счастливой восьмерке, можно и звезд отпустить на Мальдивы, и обкатать резерв: оставшиеся матчи значимы примерно так же, как игры G-Лиги. Не волнует и итоговое место в регулярке. Достаточно хорош? Проскочишь любого соперника в плей-офф. Пример – «Кливленд» сезона-2017/18. Тогда за «Кавальерс» блистал Джеймс, а он не привык упираться до матчей на выбывание и закрыл регулярку на четвертом месте, а потом последовательно вынес «Индиану», «Лебронто» и «Бостон» (правда, чтобы наорать на Джей Ар Смита в первом матче финала против «Голден Стэйт»).

Другая позиция исходит из офиса НБА. К руководству лиги, в отличие от клубов, прилетают страшные цифры о потере интереса к баскетболу. Адаму Сильверу нужно вернуть зрителей к экранам – для этого он и придумал плей-ин, который отнимает у седьмой и восьмой команд прямое попадание в плей-офф и тянет людей включить ESPN с TNT.

В сезоне-2020/21 плей-ин стартует 18 мая. В рамках мини-турнира отгремят шесть матчей. Сначала между собой сыграют седьмая и восьмая команды каждой конференции – победитель ворвется в плей-офф, как Расселл Уэстбрук – на подбор в защите. Затем девятая команда отбегает матч против десятой. Победитель этой пары сойдется с проигравшим из пары предыдущей.

Вот пример Западной конференции: к 14 мая седьмое место здесь занимают «Лейкерс», восьмое – «Голден Стэйт», девятое – «Мемфис», а десятое – «Сан-Антонио». Сначала команда Леброна сыграет с командой Карри. Победитель пролезет в плей-офф на «Финикс», чтобы вновь не пустить Криса Пола в финал НБА. Предположим, это будут «Лейкерс». Тогда «Голден Стэйт» сойдется либо с «Гриззлис», либо со «Спёрс» – зависит от того, сможет ли дерзкий Джа Морант добить ментальное здоровье Демара ДеРозана. «Уорриорс» и победитель пары «Мемфис» – «Сан-Антонио» разыграют последнюю путевку в плей-офф.

Нагляднее всего сетку плей-ин отражает картинка с сайта НБА.

По задумке Сильвера, плей-ин разогреет зрителей лучше, чем тролли Кевина Дюранта. Короткий турнир, где значимо каждое поражение, создаст атмосферу решающих матчей плей-офф. Кроме того, под конец регулярки команды будут активнее биться за шестое (позволит избежать лишних матчей) и девятое-десятое места (пропустят в плей-ин). Изменится сезон и для топовых команд: они узнают соперников по первому раунду непосредственно перед его запуском.

Еще плей-ин стал новым шагом в борьбе НБА против танкинга – прежде унылые команды вроде «Миннесоты» отваливались посреди сезона и сливали матчи, чтобы получить более высокий выбор на драфте. Теперь правила дают таким командам надежду на плей-офф, пусть даже через два дополнительных матча.

НБА подошла к реформе демократично: провела опрос в совете управляющих и консультировала игроков презентациями, брошюрами и онлайн-конференциями. Это если верить Эвану Уошу, вице-президенту лиги по баскетбольной стратегии и аналитике. «Критика плей-ин? Это странно, но такое происходит при любых инновациях», – разводит Уош руками.

Комиссионер НБА Адам Сильвер Фото: Getty Images

Плей-ин – единственная тема, в которой Леброн солидарен с Техасом (в этом штате республиканцев любят сильнее, чем демократов). Самыми известными партнерами Джеймса в борьбе против реформы стали владелец «Далласа» Марк Кьюбан и звезда его команды Лука Дончич. Кьюбан заявил, что плей-ин – это издевка над игроками, на которых свалится мощная нагрузка в сжатые сроки. Дончич привел другой аргумент: «Не понимаю, как можно отбегать 72 матча для прохода в плей-офф, а затем проиграть два раза подряд и вылететь из турнира».

Иронично, что Кьюбан – член совета управляющих НБА, и он голосовал за плей-ин перед стартом сезона, а по логике Дончича жаловаться должна любая команда, которой для выхода в плей-офф не хватило одной-двух побед. Претензии из «Далласа» объясняет таблица: в плей-офф-2019/20 «Маверикс» неплохо пободались с «Клипперс», но теперь идут лишь шестыми на Западе и рискуют свалиться в плей-ин.

Выходит, НБА забыла о топах и помогла беднякам? Да, господа Аньелли и Перес, так и есть. НБА искала способ притянуть зрителей к экранам и нашла компромиссный вариант. Вместо гарантий плей-офф для восьми лучших Адам Сильвер выдал последний билет парням поскромнее. Конечно, при такой системе вместо ярких «Уорриорс» в плей-офф могут пролезть душные «Спёрс», зато болельщики разогреются перед главными матчами сезона.

«В конце концов, плей-ин полюбят все, за исключением седьмой и восьмой команд конференций. Думаю, этот формат станет очень популярным», – спокойно отметил тренер «Портленда» Терри Стоттс. Его команда идет пятой – с таким же результатом, как у «Далласа», а значит, и с таким же риском вылететь в плей-ин.

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