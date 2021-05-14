Ветеран «Майами» Юдонис Хаслем вышел на паркет впервые в сезоне-2020/21 и был удален спустя три минуты.
Сезонный дебют 40-летнего форварда пришелся на матч регулярного чемпионата НБА против «Филадельфии». Вскоре Хаслем повздорил с Дуайтом Ховардом во время борьбы в подборе и выразил ему недовольство в грубой форме с рукоприкладством.
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«Прекрасные воспоминания. Если это мой последний матч, то он завершился так, как может только Юдонис Хаслем: удалением», – цитирует баскетболиста ESPN.
  • Хаслем выходит на площадку нечасто, но в течение 18 сезонов неизменно участвует в матчах.
  • Матч завершился со счетом 106:94 в пользу «Майами».
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