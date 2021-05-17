«Портленд» во главе с именитым разыгрывающим Дэмиеном Лиллардом косвенно помог болельщику, который поставил на результат любимой команды свой дом.

«Дэйм, как твое подколенное сухожилие? Ребята, мне нужно, чтобы в этом году вы выиграли 42 матча, иначе я потеряю свой дом. Я ваш огромный фанат – неважно, в особняке или будучи бездомным», – написал Лилларду в твиттере мужчина под ником LordTreeSap.

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«Портленд» добыл 42-ю победу только в заключительном матче регулярного чемпионата НБА, обыграв «Денвер». Баскетболисты обеспечили себе выход в плей-офф и сохранили жилье преданному болельщику.

В первом раунде «Портленд» также встретится с «Денвером».

Лиллард играет в «Портленде» с начала карьеры в НБА в 2012 году.

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