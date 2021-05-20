Баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс принес команде победу над «Голден Стейт» в матче плей-ин НБА и обеспечил место в плей-офф.

При равном счете 100:100 36-летний Леброн решил исход матча – он забросил трехочковый за 58,2 секунды до сирены на исходе владения. Был зафиксирован счет 103:100, который не изменился до конца матча.

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В матче Леброн оформил трипл-дабл с 22 очками, 11 подборами и 10 передачами.

«Лейкерс» вышел в плей-офф на «Финикс». «Голден Стейт» Стефена Карри будет биться в матчах на выбывание против «Мемфиса».

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