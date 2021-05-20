Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс забросил победный трехочковый в ворота «Голден Стейт» с повреждением глаза – за две минуты до конца матча игрок соперника Дреймонд Грин попал ему в глаз пальцем.

«После попадания пальца в глаз я видел три кольца и бросал в то, что посередине. Все получилось, мяч попал. Мне уже попадали в глаз раньше – поболит сегодня вечером и завтра. Но зато мы одержали важную победу» – цитирует 36-летнего Джеймса ESPN

НБА 3-очковый Леброна в конце матча вывел «Лейкерс» в плей-офф 3 ЧАСА НАЗАД

Леброн забросил трехочковый за 58,2 секунды до конца матча при счете 100:100 и вывел свою команду в плей-офф НБА.

В первом раунде «Лейкерс» сыграют с «Финиксом».

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