22 мая НБА запустит самую ожидаемую часть сезона – плей-офф. Регулярка с каждым годом все сильнее воспринимается как цикл лишних и скучных товарищеских матчей, а вот игры навылет не теряют в яркости и возвращают баскетболу ТВ-рейтинги. Вторая часть сезона-2020/21 продолжит этот тренд: она заготовила целую линию привлекательных серий и ремейков из плей-офф прошлых лет.

Западная конференция

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Даллас Маверикс»

НБА «Видел 3 кольца». Леброн забил победный 3-очковый с травмой глаза ВЧЕРА В 09:12

Проход «Клипперс»: 1,25

Проход «Мавс»: 3,96

В плей-офф-2021 болельщиков ждет сиквел к самой красивой прошлогодней серии навылет. В первом раунде-2020 «Даллас» затянул «Клипперс» в шесть матчей и намекнул на проблемы нового контендера, которые позже вскрыл «Денвер». А в четвертой игре Лука Дончич шагнул в пантеон баскетболистов, способных решать на последних секундах.

В регулярке-2021 команды отбегали три игры, в двух из которых победил «Даллас». Вторая команда Лос-Анджелеса испугалась «Мавс» уже в дебютной встрече сезона и проиграла -51 без главной звезды, Кавая Леонарда. Тренер «Клипперс» Тайрон Лю предупредил , что это не считается: «Я видел кучу безумных вещей в обычном сезоне, но плей-офф – отдельный турнир. В нем меняется многое, в том числе психологически».

Изменятся расклады и по сравнению с прошлогодней серией. В этот раз «Даллас» сможет основательнее положиться на Кристапса Порзингиса: в прошлый раз участие латыша ограничилось тремя играми. Есть для «Мавс» и менее приятные новости: с травмой борется Макси Клебер, который должен был защищаться против Кавая. Правда, это не расстроило многолетнего коуча техасской команды Рика Карлайла: «У нас чемпионская организация, мы не ставим задачу победить в одной серии. Наша цель – взять титул».

«Денвер Наггетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Проход «Денвера»: 2,05

Проход «Портленда»: 1,75

Серия «Денвера» с «Портлендом» – еще один ремейк в рамках плей-офф-2020/21. Два года назад команды бодались в полуфинале Западной конференции. В серии 2019-го года Никола Йокич показал первые признаки лидерского характера, а вот Дэмиен Лиллард отступил от традиций хоронить соперников в клатче. Роль разыгрывающего подхватил Си Джей Макколлум, который закинул 37 очков в седьмом матче, затащил «Трэйл Блэйзерс» в следующий раунд и легендарно прокомментировал ключевой бросок в твиттере: «Против меня хорошо защищались? Видимо, в обороне они выцеливали не меня, а мою задницу».

Лиллард такой же дерзостью похвастать не может. В главном матче полуфинала-2019 лидер «Портленда» набил скромные 13 очков, хоть и приправил их 10 подборами и 8 ассистами. «Денвер» изменился. Йокич стал лучше, состав стал глубже», – аккуратно отмечает поинт-гард перед стартом серии. Осторожность первого номера подчеркивает: команды готовятся к равным играм. Дуэль «Наггетс» и «Трэйл Блэйзерс» – самая непредсказуемая на Западе.

«Финикс Санс» – «Лос-Анджелес Лейкерс»

Проход «Санс»: 2,31

Проход «Лейкерс»: 1,60

«Самая невероятная вещь, связанная с Леброном, – если он проснется и пойдет в душ, все вокруг будут анализировать, как он моется, оценивать, хорошо он это делает или нет», – величайшая цитата про главную звезду НБА принадлежит Крису Полу. Разыгрывающий «Финикса» дружит с оплотом «Лейкерс» со времен работы в профсоюзе НБА и Олимпиады-2012. Вместе они пили вино и создавали главный баскетбольный мем 2010-х – Banana Boat Crew

Всю карьеру Пол мечтает о выходе в финал НБА. В регулярке-2020/21 «Финикс» CP3 забрался на вторую строчку Западной конференции: не помешал роман Девина Букера с Кендалл Дженнер. Самый умный разыгрывающий десятилетия настолько облагородил аризонскую пустыню, что в ней зацвела даже защита. Традиционно атакующие «Санс» стали седьмыми в НБА по допущенным очкам за игру (109,5).

Именно эту романтику и предстоит прервать Леброну: не ради же вылета в пользу друга он разбил «Голден Стэйт» решающей трешкой через Стефа Карри.

«Юта Джаз» – «Мемфис Гризлис»

Проход «Джаз»:

Проход «Гризлис»:

«На мой взгляд, мы сыграем с MVP регулярки-2020/21», – трешки в лоб не мешают Леброну уважительно говорить о соперниках перед матчами. В этот раз объектом похвалы от легенды «Кливленда» стал Стеф Карри. С 23 марта разыгрывающий «Уорриорс» опустился за отметку в 30 очков всего в двух матчах, но даже такой баскетболист не остановил Джа Моранта: «Мемфис» разбил команду из Сан-Франциско и пролез в плей-офф через две игры плей-ин.

«Гризлис» прошли в матчи навылет впервые со времен Майка Конли и Марка Газоля: видимо, смена поколений точно завершилась. Соперником «Мемфиса» станет «Юта», которая вспомнила славную эпоху Карла Мэлоуна и заняла первое место на Западе. Избежать слабохарактерного перфоманса в духе команды 90-х «Джаз» помогут Донован Митчелл, который должен оправиться после травмы, Руби Гобер, ставший претендентом на DPOY, и Джо Инглз с Джорданом Кларксоном, которые борются за награду лучшему шестому.

Восточная конференция

«Филадельфия Севенти Сиксерс» – «Вашингтон Уизардс»

Проход «Филадельфии»: 1,10

Проход «Вашингтона»: 6,70

Серия «Вашингтона» с «Филадельфией» станет новой главой соперничества Рассела Уэстбрука и Жоэля Эмбиида. Этот биф тянется еще со времен выступлений звездного поинт-гарда за «Оклахому». 16 декабря 2017-го года лидер «Филадельфии» помахал вслед отфолившемуся Стивену Адамсу, на тот момент – центровому «Тандер». Уэстбрук взбесился, выиграл матч и ответил Жоэлю таким же прощанием, а потом прокомментировал: «Я просто отправил его домой».

Спустя пару месяцев Эмбиид снес Уэстбрука в полете под кольцо: камерунец уронил соперника мощным данком и проводил взглядом в знак унижения. Рассел вновь ответил победой в матче. А в январе 2019-го Жоэлю так надоело проигрывать «Оклахоме», что он жестко снес Уэстбрука, который летел в быстрый отрыв.

«Дружим ли мы? Ну уж нет», – отозвался Рассел после этой игры. «Не знаю, почему Уэстбрук сходит с ума. Он всегда такой», – ответил Эмбиид. Сложные отношения лидеров точно подогреют серию «Сиксерс» и «Уизардс».

«Бруклин Нетс» – «Бостон Селтикс»

Проход «Бруклина»: 1,07

Проход «Бостона»: 8,10

К дерби имени Билли Кинга – когда-то этот персонаж рулил «Бруклином» и отдал за престарелых Кевина Гарнетта с Полом Пирсом пятерых игроков и три пика – «Нетс» и «Селтикс» подходят в разных состояниях. Если «Бруклин» собрал в одном составе Дюрэнта, Ирвинга и Хардена, то «Бостон» отбегал серый сезон под стать новой форме

По итогам регулярки-2020/21 «Селтикс» упали в зону плей-ин, выбраться из которой удалось только благодаря дикому перфомансу Джейсона Тэйтума. Главная надежда Массачусетса закинул «Вашингтону» 50 очков.

Самым яростным противником Тэйтума в первом раунде станет Кайри Ирвинг. В «Бостоне» первый номер прослыл токсичным лидером, а в «Бруклине» так преисполнился в сознании, что попал в элитный клуб 50-40-90 (50% бросковой точности с игры, 40% – из-за дуги, 90% – с линии в рамках одного сезона). Экс-разыгрывающий Леброна точно хочет отомстить: в интервью перед серией он уже заявил , что ждет битвы с Кембой Уокером – именно этот игрок занял его место в «Селтикс».

«Нью-Йорк Никс» – «Атланта Хокс»

Проход «Никс»: 2,08

Проход «Хокс»: 1,75

Только странный пост-ковидный сезон мог свести «Никс» и «Хокс» в совместной серии плей-офф. «Нью-Йорк» не подбирался к играм навылет с 2013-го, когда во втором раунде разгоряченного Кармело Энтони разбила «Индиана» с праймовым Полом Джорджем. «Атланта» в последний раз пролезла в плей-офф в 2017-м, чтобы выхватить от Джона Уолла: финальный матч серии разыгрывающий закрыл с 42 очками.

Теперь два главных неудачника Востока сойдутся в вечном споре, что лучше: атака или защита. «Никс» пропускают по 104 очка за игру, меньше всех в НБА. Противостоять им будут Трэй Янг, Джон Коллинс, Богдан Богданович, Клинт Капела и Деандре Хантер, каждый из которых закидывает в среднем по 15 очков. «Они отлично работают в защите, хотя, по-моему, мы и им немало закидывали», – хвастается Хантер перед плей-офф. «У них лучшая оборона в лиге, это крупный вызов», – отметил Коллинс.

Отдельным сюжетом серии станет перфоманс Джулиуса Рэндла. Из ролевика «Лейкерс» форвард превратился в главного кандидата в самые прогрессирующие игроки. В регулярке-2020/21 форвард закидывал рекордные в карьере 24 очка за матч и поднял процент из-за дуги с 28% до 41%. Против «Атланты» любимчик Нью-Йорка был особенно хорош: забрасывал по 37 очков и попадал каждую вторую трешку.

«Милуоки Бакс» – «Майами Хит»

Проход «Майами»: 3,52

Проход «Милуоки»: 1,30

«Чокеры против мужиков» – именно такое название стало бы самым подходящим для серии «Милуоки» с «Майами». Если «Бакс» традиционно доминируют в регулярке и трясутся от мысли играть навылет, то «Хит», наоборот, включаются только под самые важные игры сезона. Эту аксиому доказал плей-офф-2020: тогда команда из Флориды разнесла коллектив Янниса Адетокумбо во втором раунде. Уверенность парней из Висконсина подкосилась уже во второй игре, которую Джимми Батлер закрыл решающими штрафными. Соперник не получил ни секунды на отыгрыш.

Регулярка-2020/21 расстановку ролей не изменила. «Хит» – все те же трудоголики с идеальной рабочей этикой, а «Бакс» – такие же адепты современного баскетбола, не готовые к сложностям плей-офф. Если Батлер перед запуском серии твердо заявил , что будет вновь продавать кофе – мини-бизнесом он занимался всю концовку сезона-2019/20 – то Яннис выдал отрешенный прогноз: «Не знаю, будет ли это выступление в плей-офф отличаться от предыдущих. Не буду врать, все может повториться».

НБА 3-очковый Леброна в конце матча вывел «Лейкерс» в плей-офф 20/05/2021 В 06:09