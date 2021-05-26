Звезда «Далласа» Кристапс Порзингис посетил стрипклуб и получил штраф от НБА в 50 тысяч долларов.
Правила запрещают баскетболистам ходить в бары, клубы и другие увеселительные заведения в целях противодействия распространения коронавриуса. Порзингис полностью привит от COVID-19 и зашел в ночной клуб Лос-Анджелеса в воскресенье, 23 мая. В НБА посчитали, что денежного штрафа в качестве наказания будет достаточно, так как игрок не провел в стрипклубе большого количества времени.
«По итогам консультации с медицинскими экспертами, а также с учетом всех фактов и обстоятельств, выяснилось, что посещение Порзингисом ночного клуба не влекло риска распространения COVID-19, карантин также не требуется», – говорится в заявлении НБА, которое цитирует ESPN.
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