Полицейского из Айдахо Нэйта Сильвестра уволили после высмеивающего видео в тиктоке в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Баскетболист в апреле жестко высказался в твиттере об убийстве 16-летней афроамериканки Макайи Брайант – девушку застрелил полицейский Николас Рирдон.

Леброн опубликовал фото Рирдона с подписью «Ты следующий», но позже удалил запись. Сильвестр выложил в тиктоке видео, по сценарию которого темнокожий мужчина пытается ударить ножом другого темнокожего. После этого в управлении маршалов Белвью, где работает офицер, осудили видео и попрощались с Сильвестром.

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«Сделанные Сильвестром заявления не представляют точку зрения, которой придерживается управление маршалов Белвью. Управление маршалов Белвью всегда настаивает на том, чтобы наши сотрудники взаимодействовали с гражданами в дружеской и профессиональной манере», – приводит текст заявления Clutch Points

Город Акрон, где родился Леброн Джеймс, находится приблизительно в 200 км от Колумбуса, в котором произошло убийство.

Леброн также отреагировал на приговор полицейскому, убившему Джорджа Флойда. Дерека Шовина признали виновным в убийстве по неосторожности, на что баскетболист опубликовал твит со словом «Ответственность».

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