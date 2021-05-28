Полицейского из Айдахо Нэйта Сильвестра уволили после высмеивающего видео в тиктоке в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Баскетболист в апреле жестко высказался в твиттере об убийстве 16-летней афроамериканки Макайи Брайант – девушку застрелил полицейский Николас Рирдон.
Леброн опубликовал фото Рирдона с подписью «Ты следующий», но позже удалил запись. Сильвестр выложил в тиктоке видео, по сценарию которого темнокожий мужчина пытается ударить ножом другого темнокожего. После этого в управлении маршалов Белвью, где работает офицер, осудили видео и попрощались с Сильвестром.
НБА
«Видел 3 кольца». Леброн забил победный 3-очковый с травмой глаза
«Сделанные Сильвестром заявления не представляют точку зрения, которой придерживается управление маршалов Белвью. Управление маршалов Белвью всегда настаивает на том, чтобы наши сотрудники взаимодействовали с гражданами в дружеской и профессиональной манере», – приводит текст заявления Clutch Points.
- Город Акрон, где родился Леброн Джеймс, находится приблизительно в 200 км от Колумбуса, в котором произошло убийство.
- Леброн также отреагировал на приговор полицейскому, убившему Джорджа Флойда. Дерека Шовина признали виновным в убийстве по неосторожности, на что баскетболист опубликовал твит со словом «Ответственность».
НБА
3-очковый Леброна в конце матча вывел «Лейкерс» в плей-офф
НБА
НБА ввела новый формат. Леброн и Дончич в ярости