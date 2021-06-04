В шестом матче первого раунда плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Финикс Санс» со счетом 100:113 (14:36, 27:26, 35:27, 24:24). Команда Фрэнка Вогеля проиграла серию 2-4 и вылетела из розыгрыша.

Лучшую результативность в матче продемонстрировал защитник «Финикса» Девин Букер – он набрал 47 очков, сделал 11 подборов и 3 ассиста. В «Лейкерс» лучшим стал Леброн Джеймс, у которого 29 очков, 9 подборов и 7 передач.

Леброн установил личный антирекорд, впервые в карьере вылетев из плей-офф НБА уже в первом раунде.

«Финикс» в четвертьфинале сыграет с «Денвером».

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