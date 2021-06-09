Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич признан MVP регулярного сезона НБА. С сербом в составе «Денвер» финишировал третьим в Западной конференции.
Второе и третье место заняли центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри. Благодаря статусу MVP Йокич получил возможность подписать соглашение на сумму 241 млн долларов в межсезонье 2022 или 2023 года. Нынешним летом серб не может заключить супермаксимальное соглашение, потому что по условиям коллективного договора на один год не дотягивает до необходимого стажа в НБА, сообщает Hoops Rumors.
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- Йокич – первый баскетболист из Восточной Европы, кто стал MVP регулярного чемпионата НБА. Из европейцев ранее титул брал Яннис Адетокунбо (Греция) и Дирк Новицки (Германия).
- В регулярном чемпионате НБА Йокич провел все 72 встречи, набирал в среднем 26,4 очка, делал 10,8 подбора, отдавал 8,3 передачи. На его счету также 1,3 перехвата и 0,7 блока.
- В плей-офф «Денвер» прошел «Портленд» (4-2 в серии), а сейчас играет с «Финиксом», счет в серии пока 1-0 в пользу «Санс».
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