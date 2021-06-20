В седьмом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Бруклин Нетс» уступили «Милуоки Бакс». Матч дошел до овертайма, в котором «Бруклин» проиграл 111:115 (28:25, 25:22, 28:35, 28:27, 2:6).

В самом конце четвертой четверти при счете 109:107 в пользу «Бакс» форвард «Нетс» Кевин Дюрант забросил с трехочковой дуги, но судья зачислил его команде лишь два балла – Дюрант немного заступил за черту. Из-за этого игра перешла в овертайм, где «Бруклин» проиграл. Если бы арбитр засчитал трехочковый, «Бруклин» прорвался бы в финал.

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Дюрант стал самым результативным игроком встречи – 48 очков, 9 подборов и 6 ассистов. Прошлый сезон он пропустил из-за разрыва ахилла.

В финале Восточной конференции «Бакс» сыграют с победителем серии «Филадельфия» – «Атланта». Счет в серии – 3-3.

В финале Запада встретятся «Клипперс» и «Финикс Санс».

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