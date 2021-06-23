27-летний защитник «Лейкерс» Алекс Карузо задержан в Сан-Антонио полицией Техаса. У действующего чемпиона НБА обнаружили 55 грамм марихуаны (около 2-х унций). Законодательство США не предусматривает каких-то серьезных санкций за хранение марихуаны в размерах меньше, чем 4 унции. Однако если при обыске полиция обнаружит запрещенный объем марихуаны, провинившемуся грозит уголовная ответственность.

У Алекса не возникло трудностей с законом. Карузо заплатил штраф за хранение марихуаны и некоторых наркотических принадлежностей – около 3500 долларов. И сразу после оплаты штрафа защитник «Лейкерс» был освобожден, сообщает Complex Sports

Партнер по Карузо по «Лейкерс» Леброн Джеймс с юмором отреагировал на арест американца, запостив в своем твиттере мем:

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«Лейкерс» выбыли из плей-офф НБА в первом раунде, проиграв «Финикс Санз».

Действующий контракт Карузо истекает по окончании нынешнего сезона.

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